Роспотребнадзор смягчил ограничения в детских лагерях

| 01 апр 2021 | 10:54

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей внесла изменения в требования, касающиеся работы детских лагерей из-за коронавирусной инфекции. Теперь стало возможным увеличить до 75 процентов заполняемость детьми в отрядах. Кроме того, решение о возможности отдыха подростков за пределами Башкирии будет приниматься главными санитарными врачами.







«Отдых ребят и их оздоровление за пределами субъекта России, где они проживают, должны быть организованы с учетом эпидобстановки в субъекте России по месту отправления и прибытия детей и предложений главных государственных санитарных врачей», — говорится в постановлении.

Ранее Общественная палата Республики Башкортостан провела среди родителей опрос. Из 1720 человек, лишь 18,3 процента готовы отдать своих детей в детский лагерь.





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