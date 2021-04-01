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Статистика коронавируса на сегодня, 1 апреля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 1 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 01 апр 2021 | 12:12

В Республике Башкортостан коронавирусной инфекцией заражены 32 463 человека. За прошедшие сутки опасное заболевание найдено у 105 новых пациентов. Такие цифры по ситуации с коронавирусом обнародовала администрация главы республики.

Стало известно, что 172 человека были выписаны из лечебных учреждений с выздоровлением. Всего заболевание смогли победить 27 624 зараженных. От коронавирусной инфекции также вакцинировались 97 987 жителей. За прошедшие сутки привились 2 072 человек.

Кроме того сообщается о новых жертвах коронавирусной инфекции. За сутки еще 2 человека не пережили опасную инфекцию. Всего в республике документально зафиксировано 363 смертельных случаев от коронавируса.

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Источник: gorobzor.ru

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