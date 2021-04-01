С апреля россияне будут проходить медосмотр по новым правилам

| 01 апр 2021 | 17:59

Новация затронет работников, занятых на вредных и опасных производствах, а также тех, кто трудится в организациях пищепрома, общепита и торговли, медорганизациях, детских учреждениях, а также на предприятиях, связанных с движением транспорта, водопроводных сооружениях.







Медосмотры (при поступлении на работу) призваны определить соответствие здоровья кандидата поручаемой ему работе. Периодические медосмотры помогут осуществлять динамическое наблюдение за состоянием здоровья работника, своевременного выявления начальных форм заболеваний.



В частности, указано, что граждане в возрасте до 21 года, занятые на вредных производствах, должны проходить периодические осмотры ежегодно.



Документом утвержден перечень противопоказаний к трудоустройству на вредные и опасные производства.

Новый порядок будет действовать до 1 апреля 2027 года.



Кроме того, с 1 апреля стартовал пилотный проект по профилактике профзаболеваний. При выявлении ранних признаков таких болезней гражданин пройдет профилактическое лечение в течение 18 дней в центрах реабилитации ФСС России. Этот период будет оформлен как дополнительный отпуск, затраты на который сотруднику компенсируются. Кроме того, предусмотрено финансирование расходов на профилактику профзаболеваний, на проезд работников к месту проведения профилактики и обратно. Пилотный проект протестируют на работниках авиационного и железнодорожного транспорта. Проект продлится до 31 декабря 2021 года.





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