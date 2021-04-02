Медики больницы в Ишимбае записали обращение к властям | видео

Ишимбайский район | 02 апр 2021 | 11:06

Работники родильного дома и фельдшеры станции скорой помощи больницы в Ишимбае записали обращение к в руководству Башкирии с просьбой разобраться в нарушении трудового законодательства в их отношении.





В медицинском учреждении рассказали о трудностях, которые они испытывают. Основной темой обращения стало нарушение в денежных выплатах при работе с коронавирусными больными. Согласно заявлениям медработников, руководство больницы с ноября нынешнего года не вносит заболевших в федеральный перечень. Кроме того, руководство ссылается на то, что у медицинского учреждения немалые долги по кредиту и поэтому оно не имеет возможности выплатить положенную компенсацию. Потеряв надежду, работники обратились за помощью в полицию, идут разбирательства в суде, но невзирая на это, нарушения со стороны городской больницы не были устранены.

Медработники попросили извинения у жителей города Ишимбая за то, что они не могут своевременно оказать профессиональную помощь заболевшим не по собственной вине, и настоятельно просят присоединиться к обращению в правительство.

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