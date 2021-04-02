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Статистика коронавируса на сегодня, 2 апреля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 2 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 02 апр 2021 | 12:26

Согласно информации на 11 часов 2 апреля в Республике Башкортостан зарегистрировано 32 569 случаев Covid-19. Данные предоставили в пресс-центре Минздрава Башкирии.

За прошедшие сутки заболевание выявили у 106 пациентов, было выписано с выздоровлением 180 жителей. Всего со дня начала пандемии  излечились 27 804 граждан. Количество жертв возросло на три и составило 366 человек.

Кроме того, стали известны данные о ходе вакцинопрофилактики в Башкирии. В текущее время привиты 99 843 человека. За прошедшие сутки 2-ой компонент прививки «Спутник V» получили 1856 пациентов.

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Источник: proural.info

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