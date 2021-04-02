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В Бирске продолжается строительство поликлиники для взрослых и детей

В Бирске продолжается строительство поликлиники для взрослых и детей

Бирский район | 02 апр 2021 | 20:58

В Бирске в рамках нацпроекта строится четырехэтажная поликлиника для взрослых и детей. На сегодняшний день продолжается строительство поликлиники: ведется обшивка и утепление фасада здания, ведется внутренняя отделка помещений, заканчивается монтаж системы отопления. Объект в целом будет введён в эксплуатацию в конце 2021 года.

Население Бирского района за последние годы имеет устойчивую тенденцию к росту, поэтому строительство столь важного социального объекта местные жители ждали на протяжении многих лет. Общая площадь здания новой поликлиники для взрослых и детей составит более семи тысяч квадратных метров. Стоимость объекта – чуть более 597 миллионов рублей, учитывая комплектацию оборудованием.

Как поясняет пресс-служба Минстроя РБ, строительство поликлиники для взрослых и детей в городе Бирске началось в рамках национального проекта «Здравоохранение» ещё весной текущего года. Государственным заказчиком выступает Управление капитального строительства Республики Башкортостан, генеральным подрядчиком – ООО «Корунд».

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Министерства строительства и архитектуры РБ

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