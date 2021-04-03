В Башкортостане от коронавируса умерли еще 4 человека

Официальный сайт Стопкоронавирус.ру разместил свежие сведения о ситуации с коронавирусной инфекцией в Республике Башкортостан. За прошедшие сутки в регионе выявлено 104 новых факта инфицирования SARS-CoV-2. За период пандемии в Башкирии заболели опасным вирусом 32 673 человек.
Всего от инфекции излечились 28 035 жителей. За прошедшие сутки выписан 231 пациент.
Кроме того, появилась информация о новых случаях гибели из-за коронавирусной инфекции. Известно, что за прошедшие сутки еще 4 человека скончались от болезни. Всего в республике зарегистрирована 371 смерть от коронавируса.