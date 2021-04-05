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Статистика коронавируса на сегодня, 5 апреля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 5 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 05 апр 2021 | 10:33

Руководитель Минздрава Башкирии Максим Забелин сообщил последние данные о числе заразившихся коронавирусной инфекцией на оперативном совещании Правительства республики.

На 5 апреля зафиксировано 32881 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки заразились 103 пациента. При этом излечились от коронавирусной инфекции 86,2 процента от общего количества заболевших. На данный момент в больницах содержатся 213 человек, из них четыре - в отделении интенсивной терапии. На дому лечение проходят 3931 пациент.

Отметим, ранее глава Республики Башкортостан Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности и призвал пройти вакцинопрофилактику от коронавирусной инфекции. Помимо этого, согласно новой редакции, режим обязательной самоизоляции для граждан старше шестидесяти пяти лет и лиц с хроническими заболеваниями сохраняется до 14 апреля.

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Источник: mkset.ru

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