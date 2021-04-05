Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Уфе Демская больница переходит в штатный режим работы

В Уфе Демская больница переходит в штатный режим работы

В Уфе Демская больница переходит в штатный режим работы

Уфа | 05 апр 2021 | 10:42

Руководитель Минздрава Республики Башкортостан Максим Забелин на очередном заседании в Правительстве Башкирии рассказал, что с 1 апреля завершила прием Демская больница, которая служила госпиталем для заболевших коронавирусной инфекцией, и скоро приступит к плановой работе.

По сообщению руководителя ведомства, в Башкирии «происходит поэтапное закрытие госпиталей». В данное время общий коечный фонд – 1 668, занятость – 90 %. Свободный коечный фонд имеется в Уфе и в Башкирии, отметил глава министерства.


«Слова благодарности всему персоналу, всему коллективу. Они нам очень сильно помогали, через них огромный объем прошел. Поэтому передайте им огромное спасибо. Безусловно, я каждый раз говорю, мы анализируем, что происходит вокруг нашей страны. Ситуация в целом, в большом количестве европейских стран такая тревожная, везде локдауны, везде рост идет, поэтому нам тоже все-таки нужно проявить тут бдительность и осторожность», – прокомментировал глава Башкири Радий Хабиров. 
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: