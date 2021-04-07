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Как подготовиться к вакцинации от коронавируса: рекомендации Минздрава Башкирии

Как подготовиться к вакцинации от коронавируса: рекомендации Минздрава Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 07 апр 2021 | 09:17

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов во время брифинга, посвященного коронавирусу, рассказал, как подготовиться к вакцинации от инфекции.

По словам специалиста, за три дня до прививки желательно не употреблять алкоголь и «проанализировать свое общее состояние».

– Если вы заметите какие-либо отклонения – болит голова, першит в горле, есть насморк или что-то другое, – то лучше перенести запись на проведение вакцины на другой день, – пояснил чиновник.
Кустов добавил, что на процедуру с собой нужно взять паспорт и полис ОМС, а студентам – еще и студенческий билет.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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