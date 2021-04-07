Статистика коронавируса на сегодня, 7 апреля 2021 года, в Башкирии
Коронавирус в Башкирии | 07 апр 2021 | 13:57
В Башкирии число зараженных коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 102 человека. Актуальную статистику предоставила администрация главы региона.
Так, за весь период пандемии COVID-19 заболели 33 тысячи 87 местных жителей. Увеличилось также число погибших – на 3 человек, и теперь нарастающий итог составляет 383 умерших от инфекции.
По выздоровлению в Башкирии были выписаны 28 тысяч 741 пациент, 231 – за минувшие сутки.
Также сообщается, что на данный момент два компонента вакцины от COVID-19 получили 105 тысяч 506 местных жителей.
Источник:
gorobzor.ru
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