Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Статистика коронавируса на сегодня, 7 апреля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 7 апреля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 7 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 07 апр 2021 | 13:57

В Башкирии число зараженных коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 102 человека. Актуальную статистику предоставила администрация главы региона.

Так, за весь период пандемии COVID-19 заболели 33 тысячи 87 местных жителей. Увеличилось также число погибших – на 3 человек, и теперь нарастающий итог составляет 383 умерших от инфекции.

По выздоровлению в Башкирии были выписаны 28 тысяч 741 пациент, 231 – за минувшие сутки.

Также сообщается, что на данный момент два компонента вакцины от COVID-19 получили 105 тысяч 506 местных жителей.

Читайте также:

Как подготовиться к вакцинации от коронавируса: рекомендации Минздрава Башкирии
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: