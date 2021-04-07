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Жители Иглинского района заявили о вспышке коронавируса в школе

Жители Иглинского района заявили о вспышке коронавируса в школе

Иглинский район | 07 апр 2021 | 15:55

Жители села Урман Иглинского района обеспокоены ситуацией с коронавирусом в местной школе. Местная жительница Лариса Иванова уверяет, что о вспышке в образовательном учреждении все замалчивают.

— В США статистика правдивая, а у нас искаженная, как сверху сказали, такую и пишут. У нас в Урмане очаг коронавируса, и где это отмечено, где об этом говорят? — задается вопросом женщина.

Директор школы Анатолий Метельский рассказал Mkset, что информацию о действующем карантине никто не скрывает. Он начался три недели назад, а уже через неделю ученики выйдут на обучение в офлайн-режиме. Ситуация находится на контроле у Роспотребнадзора.


— У нас карантин. Обработка прошла уже в четвертый раз. Начался карантин в конце марта, когда у 17 учеников заподозрили коронавирус. Часть только подтвердилась. Учителя все уже переболели. Сейчас мы учимся в дистанционном формате. Через неделю выходим уже в школу. Никто ничего не скрывает, все предписания на руках. Соблюдаем режим, проводим обработки, — рассказал Mkset Анатолий Метельский.

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Источник: mkset.ru

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