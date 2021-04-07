Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Башкирии родственникам и сыну погибшего от коронавируса фельдшера из Уфы выплатят 3,7 миллиона рублей

В Башкирии родственникам и сыну погибшего от коронавируса фельдшера из Уфы выплатят 3,7 миллиона рублей

В Башкирии родственникам и сыну погибшего от коронавируса фельдшера из Уфы выплатят 3,7 миллиона рублей

Коронавирус в Башкирии | 07 апр 2021 | 21:36

Координатор профсоюза медиков "Действие" в Башкирии Антон Орлов сообщил что маленькому сыну и родственникам Елены Гайнулловой, фельдшера скорой помощи, которая умерла от новой коронавирусной инфекции, выплатят 3,7 миллиона рублей.

После второй проверки Роспотребнадзора по факту гибели медика установлено, что Елена действительно заразилась COVID-19 на работе. Случилось это в декабре 2020 года. Она выезжала к пациентке, которую позже пришлось госпитализировать. В это время в машине скорой помощи был и сын пациентки, у которого через несколько дней подтвердился коронавирус. 

Все необходимые документы направлены в ФСС, и уже завтра родители медика получат выплаты. Согласно указу «О страховых гарантиях медицинским работникам» им выплатят 2,7 миллиона рублей и по федеральному закону «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве» - один миллион рублей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: