В Башкирии родственникам и сыну погибшего от коронавируса фельдшера из Уфы выплатят 3,7 миллиона рублей

Коронавирус в Башкирии | 07 апр 2021 | 21:36

Координатор профсоюза медиков "Действие" в Башкирии Антон Орлов сообщил что маленькому сыну и родственникам Елены Гайнулловой, фельдшера скорой помощи, которая умерла от новой коронавирусной инфекции, выплатят 3,7 миллиона рублей.







После второй проверки Роспотребнадзора по факту гибели медика установлено, что Елена действительно заразилась COVID-19 на работе. Случилось это в декабре 2020 года. Она выезжала к пациентке, которую позже пришлось госпитализировать. В это время в машине скорой помощи был и сын пациентки, у которого через несколько дней подтвердился коронавирус.

Все необходимые документы направлены в ФСС, и уже завтра родители медика получат выплаты. Согласно указу «О страховых гарантиях медицинским работникам» им выплатят 2,7 миллиона рублей и по федеральному закону «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве» - один миллион рублей.





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