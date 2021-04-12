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В Башкортостане учителям предоставят услуги стоматологов на базе школ

В Башкортостане учителям предоставят услуги стоматологов на базе школ

| 12 апр 2021 | 10:36

Для районных учителей Башкирии власти республики хотят сделать бесплатное посещение стоматологических кабинетов на базе школ. Об этом заявил Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.

По его словам, с такой просьбой обратились сами преподаватели. Они пожаловались на то, что в селах и деревнях в дефиците услуги стоматолога. Обсудив данную проблему с министерством здравоохранения Башкирии, Хабиров пришел к выводу, что республика может себе позволить предоставить медицинские услуги и для сельских учителей.

Радий Хабиров, глава Башкирии:

«Мы создаем развернутую сеть школьных стоматологий, они современные, с хорошим оборудованием. Затем возник вопрос у учителей: "А можно ли и для преподавателей создать стоматологические кабинеты?". Ведь есть дефицит таких учреждений. Мы поговорили с министром здравоохранения и решили, что можно. Так что с 1 сентября этого года в определенные часы, не мешая детям, медицинские услуги буду оказываться и учителям. Очень хорошая идея»

Напомним, благодаря реализации образовательного проекта «Взлетай!» в республике началась работа по внедрению модуля «Здоровая улыбка». В целом по Башкирии планируется открытие 61 школьного стоматологического кабинета.

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Источник: bash.news

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