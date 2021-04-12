Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Уфимский врач рассказал, как расшифровать анализы на антитела к коронавирусу

Уфимский врач рассказал, как расшифровать анализы на антитела к коронавирусу

Уфимский врач рассказал, как расшифровать анализы на антитела к коронавирусу

Коронавирус в Башкирии | 12 апр 2021 | 14:13

Уфимский врач Глеб рассказал, как расшифровать показатели IgM и IgG в анализах на антитела к коронавирусу и как их связать с заразностью ковидом.

Иммуноглобулины М (IgM) первыми встречаются с инфекцией, поэтому считаются маркерами острой первичной инфекции. Специфичные антитела — иммуноглобулины G (IgG) синтезируются последними, через 5–6 недель с момента попадания вируса в организм, и сохраняют информацию о коронавирусе.

Один из самых частых вопросов, который вы задаете, — это показатели IgM и IgG и их расшифровка.

Показатель IgG — проще говоря, ваш иммунитет. Появляется в крови на 12–14-е сутки от начала болезни и затем растет. Нужно помнить, что также в организме появляется и клеточный иммунитет, но анализы по нему очень дорогие. По моему мнению, если показатель IgG более 5, смысла делать прививку нет.

Показатель IgM — маркер того, что вы столкнулись с COVID-19. Появляется в крови на 7-е сутки от начала заболевания, не говорит о вашей заразности.

Пример
Допустим, вы сдали кровь, и IgM — 21, а IgG — 4. Это означает, что у вас начинает вырабатываться иммунитет, в дальнейшем М будет падать, G — расти.

Как правило, человек заразен в течение первых 11-ти суток от начала заболевания, следовательно, когда появляются IgG, он уже не заразен.

Референтные (среднее значение конкретного лабораторного показателя. — Прим. ред.) значения менее 1,0–1,3 ни о чём не говорят, это просто погрешность тест-систем.

Часто бывает, что человек повторно сдает тест на IgG и видит, что показатели выросли. Это не говорит о том, что вы вновь заболели, просто, возможно, вы столкнулись с инфицированным человеком и ваш организм получил долю вирусной нагрузки, но он уже знает, как бороться с ковидом и еще раз победил его, а ваш иммунитет стал еще крепче.



Повторные случаи заражения, к сожалению, есть, и в случае плохого самочувствия сдавайте мазок ПЦР; благо, он бесплатен.

Самое важное — не впадать в зависимость от болезни, организм способен к самовосстановлению, и поэтому нужен прежде всего позитивный настрой и мысли о хорошем.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: