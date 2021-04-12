Уфимский врач рассказал, как расшифровать анализы на антитела к коронавирусу

Коронавирус в Башкирии | 12 апр 2021 | 14:13

Уфимский врач Глеб рассказал, как расшифровать показатели IgM и IgG в анализах на антитела к коронавирусу и как их связать с заразностью ковидом.







Иммуноглобулины М (IgM) первыми встречаются с инфекцией, поэтому считаются маркерами острой первичной инфекции. Специфичные антитела — иммуноглобулины G (IgG) синтезируются последними, через 5–6 недель с момента попадания вируса в организм, и сохраняют информацию о коронавирусе.



Один из самых частых вопросов, который вы задаете, — это показатели IgM и IgG и их расшифровка.



Показатель IgG — проще говоря, ваш иммунитет. Появляется в крови на 12–14-е сутки от начала болезни и затем растет. Нужно помнить, что также в организме появляется и клеточный иммунитет, но анализы по нему очень дорогие. По моему мнению, если показатель IgG более 5, смысла делать прививку нет.



Показатель IgM — маркер того, что вы столкнулись с COVID-19. Появляется в крови на 7-е сутки от начала заболевания, не говорит о вашей заразности.

Пример

Допустим, вы сдали кровь, и IgM — 21, а IgG — 4. Это означает, что у вас начинает вырабатываться иммунитет, в дальнейшем М будет падать, G — расти.



Как правило, человек заразен в течение первых 11-ти суток от начала заболевания, следовательно, когда появляются IgG, он уже не заразен.



Референтные (среднее значение конкретного лабораторного показателя. — Прим. ред.) значения менее 1,0–1,3 ни о чём не говорят, это просто погрешность тест-систем.



Часто бывает, что человек повторно сдает тест на IgG и видит, что показатели выросли. Это не говорит о том, что вы вновь заболели, просто, возможно, вы столкнулись с инфицированным человеком и ваш организм получил долю вирусной нагрузки, но он уже знает, как бороться с ковидом и еще раз победил его, а ваш иммунитет стал еще крепче.









Повторные случаи заражения, к сожалению, есть, и в случае плохого самочувствия сдавайте мазок ПЦР; благо, он бесплатен.



Самое важное — не впадать в зависимость от болезни, организм способен к самовосстановлению, и поэтому нужен прежде всего позитивный настрой и мысли о хорошем.





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