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Статистика коронавируса на сегодня, 13 апреля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 13 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 13 апр 2021 | 14:14

Башкирии медленно, но верно приближается к новому рубежу по количеству зараженных коронавирусом. Согласно данным оперативного штаба, в республике 33 703 человека были инфицированы COVID-19 за все время пандемии. Этот показатель вырос на 102 новых случая за сутки.

Также выросло число летальных исходов. На больничных койках от осложнений, вызванных вирусом, скончались 402 жителя Башкирии. Это на две смерти больше, чем было накануне.

Вместе с тем растет и количество выздоровевших пациентов. Так, за сутки из больниц было выписан 201 человек, за все время - 29 892.

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Источник: bash.news

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