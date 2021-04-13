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Министр здравоохранения Башкирии вакцинировался от коронавируса

Министр здравоохранения Башкирии вакцинировался от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 13 апр 2021 | 14:19

13 апреля стало известно, что Максим Забелин привился вакциной «Спутник V». По его словам, коронавирусом он уже переболел, но наблюдал за состоянием своего организма и заметил, что уровень антител уменьшился.

— Прекрасно себя чувствую, побочных явлений не наблюдаю. Это позволит мне спокойно себя чувствовать во время работы в медицинских и других организациях в силу своих служебных обязанностей, — поделился главный врач республики.


Кроме того, министр сообщил, что в настоящее время ситуация с COVID-19 в Башкирии относительно спокойная. Уровень заболеваемости постепенно начал снижаться. Избежать третьей волны коронавируса поможет только соблюдение гражданами противоэпидемических мер безопасности и вакцинация.


— Скоро лето, и все желают отдохнуть, сменить обстановку, путешествовать и расширить границы своего общения. Советую всем жителям республики сделать выбор разумного современного человека – пройти вакцинацию, — сказал Максим Забелин.
Напомним, ранее сообщалось о 103-летней жительнице Уфы, успешно сделавшей прививку от ковида. Ветеран труда и героиня Великой Отечественной войны вакцинировалась не одна – вместе с ней привились ее сын и невестка. Все они чувствуют себя хорошо.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Минздрава РБ

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