Статистика коронавируса на сегодня, 14 апреля 2021 года, в Башкирии

В Министерстве здравоохранения Башкирии озвучили актуальную информацию об эпидемиологической ситуации в республике. На 11 часов 14 апреля в регионе подтвердили 33 803 случая коронавирусной инфекции.
Суточный прирост заболевших составил 100 человек. За последние 24 часа болезнь унесла жизни четырех пациентов. Общее число погибших в республике достигло 406 человек.
Также сообщается, что за сутки было выписано с выздоровлением 187 граждан. Всего с момента начала пандемии удалось вылечить 30 079 человек. В настоящий момент два компонента вакцины получили 113 409 жителей Башкирии. За сутки число граждан, получивших антитела, увеличилось на 1926 человек.