В Башкирии внесли изменения в указ о режиме повышенной готовности

Коронавирус в Башкирии | 14 апр 2021 | 13:59

14 апреля, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров изменил свой указ о режиме повышенной готовности, сообщает республиканский штаб по противодействию коронавирусу.



В соответствии с новой редакцией, с 15 апреля 2021 года людям старше шестидесяти пяти лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.



Теперь, согласно последним изменениям, обязательный режим самоизоляции для данной категории граждан Республики Башкортостан отменяется.



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