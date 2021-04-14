В Башкирии внесли изменения в указ о режиме повышенной готовности
Коронавирус в Башкирии | 14 апр 2021 | 13:59
14 апреля, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров изменил свой указ о режиме повышенной готовности, сообщает республиканский штаб по противодействию коронавирусу.
В соответствии с новой редакцией, с 15 апреля 2021 года людям старше шестидесяти пяти лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.
Теперь, согласно последним изменениям, обязательный режим самоизоляции для данной категории граждан Республики Башкортостан отменяется.
Источник:
gorobzor.ru
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