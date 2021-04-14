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В Башкирии определились с местом расположения «Аллеи памяти медиков»

В Башкирии определились с местом расположения «Аллеи памяти медиков»

Уфа | 14 апр 2021 | 19:13

В столице Башкирии создадут «Аллею памяти медиков». Она будет располагаться рядом с уфимской больницей № 8. Об этом сообщил член фракции КПРФ Ильгам Галин «Эху Москвы в Уфе».

Отмечается, что парламентарий не раз обращался с подобной инициативой к властям. В апреле пришел положительный ответ от регионального Минздрава. Согласно документу, планировка расположения корпусов медицинского учреждения не предусматривает создания аллеи. Однако ее можно создать в ближайших парковых зонах.

Ильгам Галин отметил, что планирует обсудить проект с мэром уфы Сергеем Грековым и определить точное место расположения аллеи. По его словам, стоимость проекта составит 100-120 тысяч рублей. Эту сумму, он уверен, можно собрать в благотворительных акциях.

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Источник: gorobzor.ru

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