Статистика коронавируса на сегодня, 15 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 15 апр 2021 | 11:41

Администрация главы РБ опубликовала новые данные по ситуации с коронавирусом. За сутки в регионе выявлено 101 новый случай заражения COVID-19. За период пандемии в республике заболели опасной инфекцией 33 904 человек.



Двумя компонентами вакцинировались 115 404 пациентов. За сутки привились 1 995 человек. Всего от болезни выздоровели 30 280 инфицированных. За 24 часа выписались 201 больной.



Также сообщается о новых случаях смерти из-за коронавируса. Известно, что за сутки еще три человека умерли от опасной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 409 летальных исходов от COVID-19.



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