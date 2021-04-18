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В Башкортостане ковидом заболело 34,2 тысячи человек

В Башкортостане ковидом заболело 34,2 тысячи человек

Коронавирус в Башкирии | 18 апр 2021 | 13:33

В Башкирии продолжается сохранятся тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Согласно обновленным данным, в республике за сутки диагноз был подтвержден у 98 человек. За все время этот показатель достиг 34 200 человек.

Увеличивается и число тех, кто успешно поборол болезнь. За прошедшие 24 часа болезнь поборол 181 пациент, а за все время пандемии - 30 868 человек вылечились от ковида.

К сожалению, вырос и показатель смертности. Инфекция унесла жизни 418 жителей Башкирии, это на три летальных исхода больше, чем было сутками ранее. 

Ранее сообщалось о том, что в России ужесточили правила въезда в страну для граждан: все россияне, прибывшие из-за границы, обязаны в течение трех суток сдавать ПЦР-тест на коронавирус

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Источник: bash.news

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