В Башкортостане ковидом заболело 34,2 тысячи человек

В Башкирии продолжается сохранятся тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Согласно обновленным данным, в республике за сутки диагноз был подтвержден у 98 человек. За все время этот показатель достиг 34 200 человек.
Увеличивается и число тех, кто успешно поборол болезнь. За прошедшие 24 часа болезнь поборол 181 пациент, а за все время пандемии - 30 868 человек вылечились от ковида.
К сожалению, вырос и показатель смертности. Инфекция унесла жизни 418 жителей Башкирии, это на три летальных исхода больше, чем было сутками ранее.