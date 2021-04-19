Статистика коронавируса на сегодня, 19 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 19 апр 2021 | 16:14

В Башкирии сохраняется стабильная эпидемиологическая обстановка. Количество зараженных в сутки не превышает более 100 человек, сообщает региональный штаб.







Так, за минувшие 24 часа 98 жителей Башкирии подтвердили свой диагноз. За все время пандемии было зафиксировано 34 298 случаев инфицирования.



Вместе с тем, по сообщению регионального Минздрава, наблюдается положительная динамика выздоровлений. За сутки был выписан из больниц 141 пациент. Общее число выздоровевших уже достигло 31 009 человек.



На лечении в стационарах находятся 169 человек, 29 пациентов в тяжелом состоянии, семь — на ИВЛ.

Отметим, что количество летальных исходов выросло на три. Всего жертвами COVID-19 стали 421 пациент.



Ранее сообщалось о том, что в России ужесточили правила въезда в страну для граждан.





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