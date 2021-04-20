Статистика коронавируса на сегодня, 20 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 20 апр 2021 | 11:42

Министерство здравоохранения традиционно предоставило данные о распространении коронавируса в регионе. На 11 часов 20 апреля в Башкирии зарегистрировано 34 397 случаев инфицирования COVID-19. Суточный прирост составил 99 человек.







Выздоровели за весь период пандемии 31 260 жителей республики. Это 90% от общего числа инфицированных. Выписался из больниц за последние сутки 251 пациент. Продолжается в Башкирии прививочная кампания. Оба компонента получили уже 124 196 граждан Башкирии. Смертность продолжает расти. Число жертв увеличилось до 422 человек. За минувшие сутки скончался один пациент.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии внесли изменения в указ о режиме повышенной готовности.





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