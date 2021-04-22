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Статистика коронавируса на сегодня, 22 апреля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 22 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 22 апр 2021 | 12:10

Как сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, на 11 часов 22 апреля в регионе зарегистрировано 34 тыс. 592 случая заболевания  вирусом Covid-19.

Прирост заболевших за сутки составил 97 пациентов. Выписаны с выздоровлением 204 пациента, общее количество выздоровевших с начала пандемии в республике составило 131 тысяча 928 человек. Погибли от инфекции еще три человека. На данное время суммарное число погибших от ковида в Республике Башкортостан составляет 428 человек.

На сегодня привились 131 тысяча 928 граждан республики. За прошедшие сутки два компонента вакцины получили 3 тыс. 745 человек.

Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии внезапно усилил режим обязательной самоизоляции.

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Фото: из архива newsbash.ru

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