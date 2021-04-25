В Башкирии из-за паводка возможен рост заболеваемости мышиной лихорадкой
| 25 апр 2021 | 11:27
Региональное управление Роспотребнадзора по Башкирии предупредило об опасности, которая подстерегает людей из-за грызунов, спасающихся от паводка.
Начальник управления Анна Казак уточнила в ходе брифинга, что грызуны могут пробираться ближе к жилью людей, спасаясь от большой воды и принести с собой инфекцию.
В связи с этим специалисты рекомендуют проявлять осторожность при работе с землей на дачных участках, а также при разборе старых помещений, пользоваться масками, респираторами и санитайзерами, хорошо мыть руки.