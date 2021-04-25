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Статистика коронавируса на сегодня, 25 апреля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 25 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 25 апр 2021 | 14:02

Число умерших жителей Башкирии с подтвержденным диагнозом COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на три человека. Актуальную на 25 апреля информацию о распространении коронавируса сообщила пресс-служба администрации главы региона.

Общее число погибших от коронавирусной инфекции выросло до 436 человек. Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 34 886 случаев инфицирование новым коронавирусом, из них 98 случаев — за последние сутки. За все время выздоровели 32 299 пациентов, из них 196 — за последние сутки.

Напомним, накануне сообщалось также о трех умерших и 97 новых подтвержденных случаев заражения. 

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: из архива newsbash.ru

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