Статистика коронавируса на сегодня, 26 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 26 апр 2021 | 10:44

Сегодня, 26 апреля, состоялось традиционное оперативное совещание под председательством премьер-министра правительства Андрея Назарова. Первый вопрос повестки – коронавирусная ситуация в регионе. На 9 часов 26 апреля, по данным министра здравоохранения Максима Забелина, в республике зарегистрировано 34 983 случая инфицирования COVID-19. Суточный прирост составил 97 человек.







Выздоровели 93% пациентов от общего числа заболевших. За прошедшие сутки выписался 171 человек. Остаются в ковид-госпиталях 157 граждан, в числе которых – 11 в тяжелом состоянии. Еще 1918 человек лечатся дома. Максим Забелин добавил, что в майские выходные продолжат работать пункты вакцинации.





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Фото: из архива newsbash.ru