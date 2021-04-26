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Жителя Мишкинского района с сильным внутренним кровотечением спасли благодаря санавиации

Жителя Мишкинского района с сильным внутренним кровотечением спасли благодаря санавиации

Мишкинский район | 26 апр 2021 | 14:59

В Башкирии спасли пациента с внутренним кровотечением. Это стало возможным благодаря республиканской санавиации.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава Башкирии, житель Мишкинского района обратился к врачам с серьезными симптомами. Пациента жаловался на кровавую рвоту и болезненные ощущения в области живота. Местные медики предварительно поставили ему диагноз «Язва желудка с кровотечением» и решили экстренно эвакуировать мужчину в Уфу в РКБ им. Куватова.

В столице мужчине оказали всю необходимую помощь и заявили, что его жизни теперь ничего не угрожает.

Валерий Гареев, и.о. главного врача РКБ:

«Благодаря утвержденному алгоритму оказания медицинской помощи пациентам с хирургической патологией в республике появилась возможность оперативно, адекватно, согласно стандартам не только оказывать медицинскую помощь в полном объёме, но и своевременно эвакуировать на дальнейший этап лечения в республиканские лечебные учреждения»

По информации пресс-службы Минздрава РБ, вертолеты санавиации полностью оснащены всем необходимым оборудованием, можно в кратчайшие сроки эвакуировать пациента для оказания необходимой медпомощи и на ходу проводить весь спектр реанимационных мероприятий при острых состояниях.

Напомним, развитие санитарной авиации в Башкортостане осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Ранее сообщалось о том, что в Мишкинском районе обнаружили нарушения в закупках на благоустройство набережной реки.

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Источник: bash.news

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