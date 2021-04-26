Жителя Мишкинского района с сильным внутренним кровотечением спасли благодаря санавиации
Мишкинский район | 26 апр 2021 | 14:59
В Башкирии спасли пациента с внутренним кровотечением. Это стало возможным благодаря республиканской санавиации.
Как рассказали в пресс-службе Минздрава Башкирии, житель Мишкинского района обратился к врачам с серьезными симптомами. Пациента жаловался на кровавую рвоту и болезненные ощущения в области живота. Местные медики предварительно поставили ему диагноз «Язва желудка с кровотечением» и решили экстренно эвакуировать мужчину в Уфу в РКБ им. Куватова.
В столице мужчине оказали всю необходимую помощь и заявили, что его жизни теперь ничего не угрожает.
Валерий Гареев, и.о. главного врача РКБ:
По информации пресс-службы Минздрава РБ, вертолеты санавиации полностью оснащены всем необходимым оборудованием, можно в кратчайшие сроки эвакуировать пациента для оказания необходимой медпомощи и на ходу проводить весь спектр реанимационных мероприятий при острых состояниях.
Напомним, развитие санитарной авиации в Башкортостане осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Ранее сообщалось о том, что в Мишкинском районе обнаружили нарушения в закупках на благоустройство набережной реки.