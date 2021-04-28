В Башкирии зафиксированы массовые укусы клещей

| 28 апр 2021 | 09:47

Главный врач отдела Центра гигиены и эпидемиологии республики сообщила о статистике на ежедневном брифинге.







По словам Вероники Говровой, первое обращение было зарегистрировано 8 апреля. На сегодняшний день в здравпункты обратились 485 человек, из них 227 – дети. За аналогичный период прошлого года было всего 256 обращений.

— В нашей лаборатории было исследовано 412 клещей, два клеща были положительны на клещевой энцефалит и 52 клеща на боррелиоз, — отметила Вероника Говрова.

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Напомним, ранее стало известно, что дезинфекция проходит согласно санитарно-эпидемиологическим нормам. В Уфе работа по травле клещей началась 26 апреля и завершится к 9 мая, а обработка территорий от грызунов – до 31 мая. В зону обработки входят места массового скопления: парки, аллеи и скверы.