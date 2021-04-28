Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Статистика коронавируса на сегодня, 28 апреля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 28 апреля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 28 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 28 апр 2021 | 11:51

В Башкирии на 28 апреля зарегистрировано 35 180 случаев подтвержденного COVID-19 за все время пандемии в республике. Оперативные данные обнародовал региональный Минздрав.

Суточный прирост заболевших на сегодняшний день составил 99 человек. За все время пандемии в республике вылечились 32 757 человек. За минувшие сутки выздоровели 106 жителей. Число жертв COVID-19 за минувшие сутки выросло на 3 человека.

Стало известно также и о количестве вакцинированных. На данный момент в республике 153 783 человека сделали прививку от опасной инфекции, в том числе 4454 человека – за прошедшие сутки.

Напомним, что ранее стало известно о мерах поощрения тех, кто сделал прививку от коронавируса. Министр здравоохранения Максим Забелин рассказал, что вакцинированным с 26 апреля начнут выдавать отличительные значки, с помощью которых они смогут записать на вакцинацию своих друзей и близких. После обнародования фотографий значков жители республики высказали свое недоумение касательно внешнего вида знака и идеи поощрения в целом.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: