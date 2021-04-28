Статистика коронавируса на сегодня, 28 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 28 апр 2021 | 11:51

В Башкирии на 28 апреля зарегистрировано 35 180 случаев подтвержденного COVID-19 за все время пандемии в республике. Оперативные данные обнародовал региональный Минздрав.



Суточный прирост заболевших на сегодняшний день составил 99 человек. За все время пандемии в республике вылечились 32 757 человек. За минувшие сутки выздоровели 106 жителей. Число жертв COVID-19 за минувшие сутки выросло на 3 человека.







Стало известно также и о количестве вакцинированных. На данный момент в республике 153 783 человека сделали прививку от опасной инфекции, в том числе 4454 человека – за прошедшие сутки.



Напомним, что ранее стало известно о мерах поощрения тех, кто сделал прививку от коронавируса. Министр здравоохранения Максим Забелин рассказал, что вакцинированным с 26 апреля начнут выдавать отличительные значки, с помощью которых они смогут записать на вакцинацию своих друзей и близких. После обнародования фотографий значков жители республики высказали свое недоумение касательно внешнего вида знака и идеи поощрения в целом.





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