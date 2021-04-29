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В Роспотребнадзоре Башкирии заявили о всплеске заболеваемости коронавирусом осенью

В Роспотребнадзоре Башкирии заявили о всплеске заболеваемости коронавирусом осенью

Коронавирус в Башкирии | 29 апр 2021 | 10:05

Руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак заявила, что в республике ситуация с коронавирусом может ухудшиться этой осенью. По ее словам, причина кроется отчасти в  сезонном подъеме заболеваемости.

«Сейчас, с открытием сезона отпусков, мы рекомендуем людям очень внимательно просчитывать риски, чтобы осенью не оказаться с высокими цифрами», – сообщила Казак в интервью радиостанции Business FM Уфа.

Специалист отметила, что причиной новой волны осенью может стать не только характерное для этого времени года распространение вирусных заболеваний, но также из-за появления новых штаммов. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии сделавшим вакцину от коронавируса выдадут спецзначки

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Источник: gorobzor.ru
Фото: из архива newsbash.ru

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