В Роспотребнадзоре Башкирии заявили о всплеске заболеваемости коронавирусом осенью

Коронавирус в Башкирии | 29 апр 2021 | 10:05

Руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак заявила, что в республике ситуация с коронавирусом может ухудшиться этой осенью. По ее словам, причина кроется отчасти в сезонном подъеме заболеваемости.



«Сейчас, с открытием сезона отпусков, мы рекомендуем людям очень внимательно просчитывать риски, чтобы осенью не оказаться с высокими цифрами», – сообщила Казак в интервью радиостанции Business FM Уфа.







Специалист отметила, что причиной новой волны осенью может стать не только характерное для этого времени года распространение вирусных заболеваний, но также из-за появления новых штаммов.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии сделавшим вакцину от коронавируса выдадут спецзначки.





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Фото: из архива newsbash.ru