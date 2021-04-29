В Роспотребнадзоре Башкирии заявили о всплеске заболеваемости коронавирусом осенью

Руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак заявила, что в республике ситуация с коронавирусом может ухудшиться этой осенью. По ее словам, причина кроется отчасти в сезонном подъеме заболеваемости.
«Сейчас, с открытием сезона отпусков, мы рекомендуем людям очень внимательно просчитывать риски, чтобы осенью не оказаться с высокими цифрами», – сообщила Казак в интервью радиостанции Business FM Уфа.
Специалист отметила, что причиной новой волны осенью может стать не только характерное для этого времени года распространение вирусных заболеваний, но также из-за появления новых штаммов.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии сделавшим вакцину от коронавируса выдадут спецзначки.