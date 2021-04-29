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Статистика коронавируса на сегодня, 29 апреля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 29 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 29 апр 2021 | 16:07

Администрация главы Башкирии сообщила, что в республике по состоянию на 11:00 29 апреля подтверждено 35 278 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки число носителей коронавируса увеличилось на 98 человек.

Увеличилось также и число умерших. К настоящему моменту оно составляет 444 человека. За последние 24 часа зарегистрировали еще двоих погибших. 

Выздоровели 32 860 человек, 103 – за последние сутки. Два компонента вакцины получили 157 902 человека.

Ранее в Роспотребнадзоре Башкирии заявили о всплеске заболеваемости коронавирусом осенью. Причиной новой волны осенью может стать не только характерное для этого времени года распространение вирусных заболеваний, но также из-за появления новых штаммов.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: из архива newsbash.ru

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