Статистика коронавируса на сегодня, 29 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 29 апр 2021 | 16:07

Администрация главы Башкирии сообщила, что в республике по состоянию на 11:00 29 апреля подтверждено 35 278 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки число носителей коронавируса увеличилось на 98 человек.



Увеличилось также и число умерших. К настоящему моменту оно составляет 444 человека. За последние 24 часа зарегистрировали еще двоих погибших.







Выздоровели 32 860 человек, 103 – за последние сутки. Два компонента вакцины получили 157 902 человека.



Ранее в Роспотребнадзоре Башкирии заявили о всплеске заболеваемости коронавирусом осенью. Причиной новой волны осенью может стать не только характерное для этого времени года распространение вирусных заболеваний, но также из-за появления новых штаммов.





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Фото: из архива newsbash.ru