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В Башкирии наградили врачей республиканских больниц

В Башкирии наградили врачей республиканских больниц

Уфа | 29 апр 2021 | 16:11

Церемония вручения госнаград прошла в администрации главы Башкортостана

Таким образом,  в профессиональный праздник чествовали работников скорой медицинской помощи. С прошлого года его отмечают 28 апреля. Заслуженные награды медикам вручил Александр Сидякин. Орден «За заслуги перед Отечеством» 2 степени и медаль Луки Крымского получили четыре врача. А заведующему отделением анестезиологии-реанимации Белебеевской центральной районной больницы Фазылу Хайбуллину присвоили звание Заслуженный врач России.

Посмертно был награждён и волонтёр штаба Единой России Радик Асфандияров. Напомним, 35-летний мужчина вступил в ряды добровольцев ещё в начале пандемии. В феврале этого года заболел коронавирусной инфекцией. Его не стало  17 марта.  Награду — орден Пирогова — забрала вдова Любовь Асфандиярова.

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Источник: gtrk.tv

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