Статистика коронавируса на сегодня, 30 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 30 апр 2021 | 12:37

По данным Министерства здравоохранения Башкортостана, на 11 часов 30 апреля в республике подтвердили 35 тысяч 375 случаев коронавирусной инфекции.







Суточный прирост заболевших остается невысоким – 97 пациентов. Выписано за этот же период времени было 96 человек. Всего с момента начала пандемии в регионе удалось вылечить 32 тысячи 956 граждан. В настоящий момент стало известно, что от болезни скончались еще четверо. Общее число погибших достигло 448 человек.



В республике продолжается кампания по вакцинации населения. За сутки два компонента вакцины получили 6 тысяч 104 местных жителя. Общее число привитых достигло 164 тысяч 6 человек.





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