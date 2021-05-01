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Статистика коронавируса на сегодня, 1 мая 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 1 мая 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 01 май 2021 | 16:31

За прошедшие сутки башкирские врачи зарегистрировали 99 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Суммарное количество фактов носительства инфекции составляет 35474.

На домашнем лечении находятся 1789 пациентов, 172 человека получают лечение в условиях стационара. В тяжелом состоянии находятся 28 пациентов, среди которых двое дышат при помощи аппаратов искусственной вентиляции легких.

Число выписанных пациентов составляет 33061 человек, за сутки выписались 105. При этом заболевание унесло жизнь четырех человек, всего от коронавируса умерли 452 пациента. Внебольничная пневмония диагностирована у 129 человек.

Ранее сообщалось о том, что Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за COVID-19.

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Источник: www.sobkor02.ru

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