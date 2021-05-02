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В Башкортостане от коронавируса скончались еще 3 человека

В Башкортостане от коронавируса скончались еще 3 человека

| 02 май 2021 | 15:51

За прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировано 97 новых фактов инфицирования коронавирусной инфекцией, в республике ковид подхватили 35571 человек.

Амбулаторно лечение проходят 1841 пациент, 173 пациента находятся в госпиталях для лечения больных коронавирусом. В тяжелом состоянии находятся 28 человек, двое из которых - на искусственной вентиляции легких.

За прошедшие сутки медиками выписан 41 пациент, а всего от ковида смогли вылечиться 33102 жителя Башкирии. Скончались от болезни еще три человека, общее количество жертв составило 455. Внебольничная пневмония диагностирована у 127 пациентов, излечились 105.

Ранее сообщалось о том, что Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за COVID-19.

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