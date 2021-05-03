Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Статистика коронавируса на сегодня, 3 мая 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 3 мая 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 3 мая 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 03 май 2021 | 12:24

За прошедшие сутки  оперативный штаб Республики Башкортостан зафиксировал смерть еще троих пациентов от коронавирусной инфекции. В итоге, количество погибших от SARS-CoV-2 достигло 458 человек.

- Умерли от коронавируса 3 пациента, - сообщается в дневной сводке башкирского оперативного штаба.
В итоге, от коварного заболевания в республике скончались 458 человек.

За прошедшие сутки в Башкирии коронавирусная инфекция подтверждена еще у 96 человек. Итоговое количество зараженных в республике составляет 35 667 человек.

В сумме от коронавирусной инфекции излечились 33 133 человека, также 31 излечился за прошедшие сутки.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: