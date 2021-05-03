Статистика коронавируса на сегодня, 3 мая 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 03 май 2021 | 12:24

За прошедшие сутки оперативный штаб Республики Башкортостан зафиксировал смерть еще троих пациентов от коронавирусной инфекции. В итоге, количество погибших от SARS-CoV-2 достигло 458 человек.



- Умерли от коронавируса 3 пациента, - сообщается в дневной сводке башкирского оперативного штаба.









В итоге, от коварного заболевания в республике скончались 458 человек.

За прошедшие сутки в Башкирии коронавирусная инфекция подтверждена еще у 96 человек. Итоговое количество зараженных в республике составляет 35 667 человек.



В сумме от коронавирусной инфекции излечились 33 133 человека, также 31 излечился за прошедшие сутки.





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