Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Статистика коронавируса на сегодня, 4 мая 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 4 мая 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 4 мая 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 04 май 2021 | 12:29

За прошедший день от коронавирусной инфекции в Башкирии погибли еще 3 пациента. Итоговое количество погибших от инфекции достигло числа 461. Подчеркнём, что в понедельник говорилось о 458 жертвах  коронавирусной инфекции.

- Умерли от коронавируса три пациента, - сообщается в дневной сводке оперативного штаба Республики Башкортостан. В итоге, количество погибших от инфекции – 461.

Согласно информации штаба, за прошедшие сутки болезнь подтвердилась еще у 96 жителей республики. Суммарное количество зараженных в Башкирии с начала пандемии составляет 35 763 человека.

- Всего от коронавирусной инфекции излечились 33 232 человека, также 99 вылечились за прошедшие сутки, - сказали в оперативном штабе Башкирии.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: