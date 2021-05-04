Статистика коронавируса на сегодня, 4 мая 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 04 май 2021 | 12:29

За прошедший день от коронавирусной инфекции в Башкирии погибли еще 3 пациента. Итоговое количество погибших от инфекции достигло числа 461. Подчеркнём, что в понедельник говорилось о 458 жертвах коронавирусной инфекции.



- Умерли от коронавируса три пациента, - сообщается в дневной сводке оперативного штаба Республики Башкортостан. В итоге, количество погибших от инфекции – 461.







Согласно информации штаба, за прошедшие сутки болезнь подтвердилась еще у 96 жителей республики. Суммарное количество зараженных в Башкирии с начала пандемии составляет 35 763 человека.

- Всего от коронавирусной инфекции излечились 33 232 человека, также 99 вылечились за прошедшие сутки, - сказали в оперативном штабе Башкирии.

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