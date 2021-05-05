Статистика коронавируса на сегодня, 5 мая 2021 года, в Башкирии
Коронавирус в Башкирии | 05 май 2021 | 12:16
На 11 часов 5 мая в Башкирии зарегистрировали 35 857 случаев заражения вирусом Covid-19. За сутки прирост заболевших составил 94 пациента. Последними сведениями поделились в Минздраве республики.
Зафиксировано еще 2 смертельных случая. Количество погибших от коронавируса в республике составило 436 человек.
За прошедшие сутки 126 пациентов в Башкирии выписались из больниц. С начала пандемии в регионе излечились 33 тыс. 358 жителей.
Фото: из архива newsbash.ru
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