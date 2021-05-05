5 мая - день акушерки: история международного праздника

| 05 май 2021 | 23:29

Сегодня, 5 мая, свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря которым многие из нас появились на свет. Уже более 2-ух десятилетий подряд этот день считается Международным днем акушерки.



На конференции в Нидерландах в 1987 году идею праздника предложила Международная ассоциация акушерок. В 1992 году этот день приобрел статус официального праздника. Отмечают его более чем в 50 странах.







Праздник проводится с целью информирования населения о важности работы акушерок. Профессия эта очень значима, так как именно от акушерки, от ее знаний, навыков и опыта очень часто зависит здоровье, жизнь ребенка и матери.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram