В Уфе студентов БГМУ из Индии госпитализировали с подозрением на коронавирус

Уфа | 06 май 2021 | 11:14

15 студентов БГМУ из Индии, заселившихся в общежитие на улице Набережная реки Уфы, госпитализировали в ковид-госпиталь в Зубово. Об этом рассказали в университете сегодня, 6 мая.







Как пояснила представитель пресс-службы Лира Исхакова, по прибытию иностранцы проходили обследование и медики заподозрили у них коронавирус. В вузе отметили, что все они прошли ПЦР-тестирование, симптомов COVID-19 у них не обнаружили, и все 15 человек были выписаны, сообщает издание Уфа1.

— Вновь прибывшие из других стран студенты должны провести время на изоляции в общежитии и пройти обследование. В связи с эпидемией есть указание, что при любых симптомах, схожих с коронавирусом, даже если человек просто простыл, его необходимо госпитализировать, — рассказала пресс-секретарь университета.

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— Они не разом приехали, а постепенно, — подчеркнула она.

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По ее словам, в зубовском ковид-госпитале иностранцы прошли ПЦР-тестирование, и оно показало отрицательные результаты, а потому в течение двух дней все 15 студентов были отпущены. Лира Исхакова добавила, что с января в БГМУ прибыло около 300 иностранцев.Главный внештатный инфекционист Минздрава Башкирии Дамир Валишин заверил, что ничего страшного в этой ситуации нет. Он отметил, что эти учащиеся из Индии проживают в Башкирии уже больше года.Сотрудники общежития также заявили, что все проживающие в нём на данный момент сдали тест на коронавирус, и у них «всё чисто».