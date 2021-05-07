Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Владимир Путин сообщил о регистрации в России новой вакцины от COVID-19

Владимир Путин сообщил о регистрации в России новой вакцины от COVID-19

Владимир Путин сообщил о регистрации в России новой вакцины от COVID-19

Коронавирус в Башкирии | 07 май 2021 | 00:19

Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в России. Об этом сообщил президент Владимир Путин на конференции с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой.

«Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина «Спутник Лайт», — сказал он. Слова российского лидера приводит телеканал 360.

«Эффективность однокомпонентной вакцины „Спутник Лайт“ составила 79,4% с 28 дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов», — говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Новая вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт», разработанная национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, является средством поддержания иммунитета для тех, кто уже переболел коронавирусом. Если ученые проведут соответствующие клинические испытания, она может подойти для вакцинации детей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: