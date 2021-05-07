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Статистика коронавируса на сегодня, 7 мая 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 7 мая 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 07 май 2021 | 14:25

За сутки башкирские врачи зарегистрировали 92 новых случая заражения коронавирусом, а всего с начала пандемии инфекцию подхватили 36042 жителей.

На амбулаторном лечении находятся 1820 пациентов, а еще 187 лечатся в ковид-госпиталях. У 23 человек наблюдается тяжелое течение заболевания, при этом трое дышат с помощью аппаратов ИВЛ.

За сутки врачи выписали 108 подопечных, а всего коронавирус победили 33571 человек. При этом число жертв инфекции составляет 464, новых смертей нет.

Внебольничную пневмонию подхватили 129 жителей Башкортостана, а выписали 101. С начала пандемии медики провели 2955477 исследований на ковид для 2860653 человек, а за сутки успели обследовать 5148 человек и сделать 5358 тестов.

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Источник: www.sobkor02.ru

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