Британский штамм коронавируса обнаружили в Башкортостане

На территории Башкирии выявлен британский штамм коронавируса. Об этом сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак сегодня, 7 мая, на оперативке в правительстве. По ее словам, «ситуация на контроле».
— Согласно приказу Роспотребнадзора из Республики Башкортостан на секвенирование, то есть на нахождение иных штаммов, новых мутировавших штаммов, мы отправляем в научный институт микроб-пробы биологического материала от заболевших коронавирусной инфекцией. Отправлено 48 проб. Был выявлен британский вирус, — сказала она.
Как рассказал известный в Уфе врач Глеб Глебов, который весь ковидный год проработал в «красной» зоне инфекционного госпиталя, новость о появлении нового штамма — «очередная пугалка от властей».
— Британский штамм более заразный, но я думаю, что он дошел до нас уже давно, — говорит врач. — Нам еще предстоит услышать о миллионах других штаммов. При британском штамме также поражаются сосуды, легкие. Лечение в таком случае проводится идентичное.
Также на оперативке стало известно, что в Уфе выявили очаг коронавирусной инфекции среди студентов БГМУ. Некоторые учащиеся сейчас госпитализированы. О том, что студенты-индусы БГМУ госпитализированы с подозрением на коронавирус, стало известно накануне. Тогда в пресс-службе учебного заведения рассказывали, что учащиеся прошли ПЦР-тестирование, симптомов COVID-19 у них не обнаружили, и все 15 человек были выписаны. Позже источник в медкругах пояснил, что некоторые студенты всё же жаловались на здоровье, у них всё же выявили ковид.