Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Британский штамм коронавируса обнаружили в Башкортостане

Британский штамм коронавируса обнаружили в Башкортостане

Британский штамм коронавируса обнаружили в Башкортостане

Коронавирус в Башкирии | 07 май 2021 | 16:43

На территории Башкирии выявлен британский штамм коронавируса. Об этом сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак сегодня, 7 мая, на оперативке в правительстве. По ее словам, «ситуация на контроле».

— Согласно приказу Роспотребнадзора из Республики Башкортостан на секвенирование, то есть на нахождение иных штаммов, новых мутировавших штаммов, мы отправляем в научный институт микроб-пробы биологического материала от заболевших коронавирусной инфекцией. Отправлено 48 проб. Был выявлен британский вирус, — сказала она.

Как рассказал известный в Уфе врач Глеб Глебов, который весь ковидный год проработал в «красной» зоне инфекционного госпиталя, новость о появлении нового штамма — «очередная пугалка от властей».

Читайте также:

Статистика коронавируса на сегодня, 7 мая 2021 года, в Башкирии
— Британский штамм более заразный, но я думаю, что он дошел до нас уже давно, — говорит врач. — Нам еще предстоит услышать о миллионах других штаммов. При британском штамме также поражаются сосуды, легкие. Лечение в таком случае проводится идентичное.
Также на оперативке стало известно, что в Уфе выявили очаг коронавирусной инфекции среди студентов БГМУ. Некоторые учащиеся сейчас госпитализированы. О том, что студенты-индусы БГМУ госпитализированы с подозрением на коронавирус, стало известно накануне. Тогда в пресс-службе учебного заведения рассказывали, что учащиеся прошли ПЦР-тестирование, симптомов COVID-19 у них не обнаружили, и все 15 человек были выписаны. Позже источник в медкругах пояснил, что некоторые студенты всё же жаловались на здоровье, у них всё же выявили ковид.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: