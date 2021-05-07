Британский штамм коронавируса обнаружили в Башкортостане

Коронавирус в Башкирии | 07 май 2021 | 16:43

На территории Башкирии выявлен британский штамм коронавируса. Об этом сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак сегодня, 7 мая, на оперативке в правительстве. По ее словам, «ситуация на контроле».







— Согласно приказу Роспотребнадзора из Республики Башкортостан на секвенирование, то есть на нахождение иных штаммов, новых мутировавших штаммов, мы отправляем в научный институт микроб-пробы биологического материала от заболевших коронавирусной инфекцией. Отправлено 48 проб. Был выявлен британский вирус, — сказала она.



Как рассказал известный в Уфе врач Глеб Глебов, который весь ковидный год проработал в «красной» зоне инфекционного госпиталя, новость о появлении нового штамма — «очередная пугалка от властей».

— Британский штамм более заразный, но я думаю, что он дошел до нас уже давно, — говорит врач. — Нам еще предстоит услышать о миллионах других штаммов. При британском штамме также поражаются сосуды, легкие. Лечение в таком случае проводится идентичное.

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