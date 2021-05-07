В Башкирии в майские праздники резко возросло число пациентов ковид-госпиталей

Коронавирус в Башкирии | 07 май 2021 | 19:23

В Башкирии с приходом майских каникул COVID-госпитали практически заполнились. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения республики Гульнара Зиннурова сегодня, 7 мая, на оперативке в правительстве. По ее информации, из 370 коек в Зубово занята уже 331, а в аналогичной больнице в Стерлитамаке из 268 коек забиты 183.







— Все госпитали работают в высоком темпе, — прокомментировал глава региона слова чиновницы на совещании.



Ранее главный внештатный инфекционист регионального Минздрава Дамир Валишин говорил, что ослабление ковидных мер и проведение массовых мероприятий даст свои последствия и в регион придет третья волна ковида. Он объяснил еще в апреле, когда ее ждать.

— По прогнозам, это конец апреля, май, июнь. По крайней мере, вы сами видите, что происходит в Европе и в мире в целом: там уже третья волна разыгралась вовсю. Бытовало мнение, что летом коронавирус погибает от жары, но сейчас уже подтверждено: вне зависимости от погодных условий он распространяется одинаково. Коронавирус, к сожалению, не подчиняется традиционным законам эпидемиологии, — говорил медик.

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