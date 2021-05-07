Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Башкирии в майские праздники резко возросло число пациентов ковид-госпиталей

В Башкирии в майские праздники резко возросло число пациентов ковид-госпиталей

В Башкирии в майские праздники резко возросло число пациентов ковид-госпиталей

Коронавирус в Башкирии | 07 май 2021 | 19:23

В Башкирии с приходом майских каникул COVID-госпитали практически заполнились. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения республики Гульнара Зиннурова сегодня, 7 мая, на оперативке в правительстве. По ее информации, из 370 коек в Зубово занята уже 331, а в аналогичной больнице в Стерлитамаке из 268 коек забиты 183.

— Все госпитали работают в высоком темпе, — прокомментировал глава региона слова чиновницы на совещании.

Ранее главный внештатный инфекционист регионального Минздрава Дамир Валишин говорил, что ослабление ковидных мер и проведение массовых мероприятий даст свои последствия и в регион придет третья волна ковида. Он объяснил еще в апреле, когда ее ждать.

— По прогнозам, это конец апреля, май, июнь. По крайней мере, вы сами видите, что происходит в Европе и в мире в целом: там уже третья волна разыгралась вовсю. Бытовало мнение, что летом коронавирус погибает от жары, но сейчас уже подтверждено: вне зависимости от погодных условий он распространяется одинаково. Коронавирус, к сожалению, не подчиняется традиционным законам эпидемиологии, — говорил медик.
На оперативке также стало известно о новой вспышке коронавирусной инфекции среди уфимских студентов из Индии и выявлении британского штамма инфекции на территории республики.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: