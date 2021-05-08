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Статистика коронавируса на сегодня, 8 мая 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 8 мая 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 08 май 2021 | 11:27

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Башкирии скончались четыре человека. Общее число жертв вируса в регионе достигло цифры 468.

- Скончались от COVID-19 четыре пациента, - говорится в суточной сводке регионального оперштаба. Ранее минздрав Башкирии сообщал о 464 жертвах инфекции в регионе.

За минувшие сутки медики подтвердили коронавирус еще у 94 жителей республики. Общее число инфицированных в регионе составляет 36 136 человек.

С начала пандемии от инфекции вылечились 33 683 человека, в том числе 112 выздоровели за минувшие сутки.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в майские праздники резко возросло число пациентов ковид-госпиталей.

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Источник: www.sobkor02.ru

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