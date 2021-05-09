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Статистика коронавируса на сегодня, 9 мая 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 9 мая 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 09 май 2021 | 16:23

Жертвами коронавируса за минувшие сутки стали еще четыре человека в Башкирии. Всего от инфекции в регионе скончались 472 пациента.

- Скончались от COVID-19 четыре пациента, - сообщает оперштаб региона суточную сводку.

Таким образом, в регионе летальных случаев от коронавируса стало 472.

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За минувшие сутки у 91 человек диагностировали инфекцию. Общее число инфицированных в республике составляет 36 227 человек.

С начла пандемии от коронавируса вылечились 33 790 человек, в том числе 107 выздоровели за минувшие сутки.

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Источник: www.sobkor02.ru

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