Статистика коронавируса на сегодня, 9 мая 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 09 май 2021 | 16:23

Жертвами коронавируса за минувшие сутки стали еще четыре человека в Башкирии. Всего от инфекции в регионе скончались 472 пациента.



- Скончались от COVID-19 четыре пациента, - сообщает оперштаб региона суточную сводку.



Таким образом, в регионе летальных случаев от коронавируса стало 472.



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За минувшие сутки у 91 человек диагностировали инфекцию. Общее число инфицированных в республике составляет 36 227 человек.С начла пандемии от коронавируса вылечились 33 790 человек, в том числе 107 выздоровели за минувшие сутки.