Статистика коронавируса на сегодня, 9 мая 2021 года, в Башкирии
Коронавирус в Башкирии | 09 май 2021 | 16:23
Жертвами коронавируса за минувшие сутки стали еще четыре человека в Башкирии. Всего от инфекции в регионе скончались 472 пациента.
- Скончались от COVID-19 четыре пациента, - сообщает оперштаб региона суточную сводку.
Таким образом, в регионе летальных случаев от коронавируса стало 472.
С начла пандемии от коронавируса вылечились 33 790 человек, в том числе 107 выздоровели за минувшие сутки.
Источник:
www.sobkor02.ru
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