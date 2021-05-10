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В Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса

| 10 май 2021 | 10:35

Специалисты Роспотребнадзора назвали категории россиян, которым противопоказана вакцинация от коронавируса «Спутником V». Эти ограничения перечислило издание «Московский комсомолец».

Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что у вакцины, как у любого медицинского препарата, есть противопоказания. Прививка не нужна пациентам, переболевшим коронавирусом. В их организме выработались антитела к COVID-19, поэтому вакцинироваться им нет необходимости в течение полугода после болезни.

Прививка запрещена пациентам, у которых непереносимость одного компонента или всего препарата, гиперчувствительность или тяжелые аллергические реакции на него, вплоть до анафилактического шока.

В Роспотребнадзоре не рекомендуют делать прививку беременным женщинам и кормящим мамам.

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Пациентам с заболеваниями крови и злокачественными новообразованиями тоже не следует торопиться с вакцинацией, особенно в период прохождения химиотерапии или в первые недели после нее. Онкобольным потребуется предварительная консультация лечащего врача.

Напомним, что вакцинацию проводят в два этапа. В первый день вводят один компонент, а второй компонент вакцины – через 21 день. Прививке предшествует врачебный осмотр, измерение давления и температуры.

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Источник: sterlegrad.ru

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