Статистика коронавируса на сегодня, 10 мая 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 10 май 2021 | 14:08

По данным оперативного штаба на 10 мая, в Башкирии зарегистрировано еще два случая смерти от COVID-19. Всего с начала пандемии в республике от коронавируса умерло 474 человека.



Общее число инфицированных на 10 мая в республике составляет 36316 человек, из них 89 человек заболели за последние сутки.



Вылечились от коронавируса 33884 человека, из них 94 выздоровели за минувшие сутки.







На 8 мая от коронавирусной инфекции в регионе полностью привиты 198 344 жителя, все они завершили иммунизацию обоими компонентами вакцины (52,6%). Как сообщили в Минздраве РБ, 289 073 человека вакцинированы первым компонентом (78,8%).



Всего в Башкирию поступило 367 834 дозы вакцин от COVID-19.





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